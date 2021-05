Gand 1988. L'Olimpia Milano conquista la propria terza e ultima Coppa dei Campioni, la seconda consecutiva. Era la squadra, tra gli altri, di D'Antoni, Meneghin e McAdoo. In panchina c'era un giovane Franco Casalini, per anni fidato vice di Dan Peterson. A Casalini, oggi commentatore di Eurosport, abbiamo chiesto un ricordo di quell'impresa, oltre che di fare le carte alle Final Four di Eurolega di Colonia, che per le Scarpette Rosse inizieranno stasera con la semifinale contro il Barcellona.

Coach Casalini, che ricordo ha delle sue Final Four?

«Fu una grande avventura. E non è che i pronostici fossero dalla nostra parte. In semifinale l'Aris Salonicco era uno squadrone e a Gand c'erano migliaia di tifosi greci. Ci fu però una magnifica partita difensiva di Montecchi e Pittis su Galis, in più mi inventai Meneghin su Subotic. McAdoo e Brown, poi, fecero sfracelli in attacco (39 e 28 punti, ndr). Fu una partita eccellente, come la finale contro il Maccabi Tel Aviv. Come l'anno prima a Losanna».

L'Olimpia può sconfiggere stasera il Barcellona?

«Il Barcellona è forte, ma non è imbattibile. Milano ha tutte le carte in regola, le armi, l'esperienza nei singoli, la forza nel collettivo, per vincere. Vero è che il Barcellona di recente si è imposto nettamente al Forum in stagione regolare, ma quando si alzerà la palla a due a Colonia le due squadre partiranno alla pari. Conteranno gli episodi, la mentalità vincente, anche un pizzico di fortuna. Saranno Final Four equilibrate, con il 25% di possibilità per ciascuno di arrivare sino in fondo. Forse un po' meno per il Cska Mosca nella sua semifinale con l'Efes Istanbul».

Chi potrà essere, se ci sarà, un giocatore chiave per Milano?

«Ho da sempre il pallino di Kyle Hines, penso che abbia contribuito a fare la differenza rispetto alle precedenti esperienze europee di Milano. Ha versatilità, ha carisma. Quando è in campo, anche gli altri giocano con maggior disinvoltura, perché sanno che c'è Hines a rimediare ad eventuali pecche. Un po' come era ai tempi Dino Meneghin».

Altra garanzia è Ettore Messina in panchina...

«Se Milano è giunta sino a questo punto lo deve essenzialmente a Messina. È stato lui il costruttore della squadra. Ha scelto insieme al gm Stavropoulos gli innesti giusti. Poi durante la stagione ha saputo dare tutti gli input migliori, tecnici e psicologici, per presentarsi con la necessaria autorità a queste Final Four. Si è accollato tutte le responsabilità e sinora le ha assolte nel modo migliore».

Se queste Final Four andranno come i tifosi dell'Olimpia sognano, lei non sarà più ricordato come l'ultimo ad ad aver portato Milano sul tetto d'Europa.

«I tifosi hanno aspettato anche troppo tempo, sono passati ben 33 anni. Speriamo succeda, anche se in un certo senso lo dico a mio discapito (sorride, ndr). Incrociamo le dita».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Maggio 2021, 05:01

