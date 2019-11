Galleria, new entry a peso d'oro

Simona Romanò

Salotto di Milano e miniera d'oro.

È la Galleria Vittorio Emanuele, monumento simbolo di cittadino che con i suoi negozi, affittati alle maison più famose, ai marchi più prestigiosi, agli chef stellati, permetterà a Palazzo Marino di incassare, nel 2019, un tesoretto di circa 38 milioni di euro. Erano 34 nel 2018 e soltanto 8 nel 2011. Gli affitti sono lievitati, diventando a sei cifre, dopo il restauro della Galleria da tre milioni finanziato da Prada e da Versace (che qui hanno le vetrine), terminato nel 2015. E anche grazie al metodo delle gare tramite cui sono assegnate i locali, l'amministrazione continua a incassare successi e profitti. Ieri, ultima griffe a conquistare uno spazio del negozio Tim, scorporato in due lotti, è stato il marchio di calzature Fratelli Rossetti per un canone annuo di 550mila euro. Due giorni fa era toccato ad Armani, che si è aggiudicato altre due vetrine Tim affacciate sull'Ottagono: per la prima volta il Comune ha scelto la formula dell'asta con rialzo da 50mila euro ogni 3 minuti. E la griffe di Re Giorgio ha battuto la concorrenza aggiudicandosi per i prossimi 18 anni 302 metri quadrati per una cifra di 1,9 milioni l'anno.

Costi bollenti per tutti i soggetti che animano il Salotto di Milano: l'affitto più alto è pagato da Massimo Dutti con 3,1 milioni, seguito da Moncler, che ha aperto ai primi di novembre al posto dell'Urban Center e sborsa 2,5 milioni di euro. E ancora: un milione di euro per Yves Saint Laurent e 963mila euro per Louis Vuitton, ma il contratto è del 2012 e andrà ritoccato. «Gli introiti ricavati saranno reinvestiti, come sempre, nella città», dichiara l'assessore al Demanio Roberto Tasca. La miniera della Galleria non si esaurisce, almeno per ora: entro fine anno, infatti, rimane da assegnare una parte dello spazio oggi occupato da Stefanel (una parte è andata a Longchamp). E nel 2020 andranno a bando 24 lotti, un terzo di quelli che ci sono tra l'Ottagono e le vie limitrofe.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 13 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA