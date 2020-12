Galleria, Natale a numero chiuso

Giovanni Migone

Shopping sotto tutela durante le Festività per scongiurare assembramenti.

In attesa delle decisioni del governo su zone e divieti, a Milano niente passeggiata dal Duomo alla Scala, passando attraverso la Galleria. Il regno dei più grandi brand non sarà più accessibile da piazza Duomo, ma solo in uscita. Lo ha stabilito il Comitato provinciale per la sicurezza. Obiettivo: dettare le linee guida per i controlli da attivare fino al 6 gennaio. L'accesso al salotto dei milanesi non sarà dunque più possibile attraverso il monumentale arco che si affaccia sulla piazza della cattedrale. Ma non solo: l'intera Galleria è pronta a chiudere ogni suo accesso se il numero di persone all'interno dovesse essere troppo elevato. L'intenzione è di non rivedere le immagini dello scorso weekend, con la fiumana di gente per lo shopping natalizio in centro. Il contingentamento della Galleria, tra l'altro, è già entrato in funzione proprio lo scorso weekend, quando la folla all'interno ha raggiunto dimensioni troppo elevate. Ora si blocca l'accesso da cui entra il maggior numero di persone. «Indirizzare determinati percorsi nelle aree pedonali non è una cosa trascendentale sottolinea Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio . È un intervento che va verso il buon senso per evitare una terza ondata».

Per le altre aree dello shopping, si è deciso per un rafforzamento dei controlli, soprattutto sugli esercizi commerciali. Anche per questo, la vicesindaco Anna Scavuzzo, ha voluto richiamare i negozianti a «un maggior rispetto degli orari e delle prescrizioni su distanziamento e mascherine», ricordando che «le sanzioni sono di diverse centinaia di euro e si può arrivare alla sospensione dell'attività per 5 giorni».

Sul tema degli spostamenti, la prefettura spiega che per questo weekend sono stati previsti controlli nelle stazioni ferroviarie e negli autogrill, fino al 20 dicembre. Successivamente, si guarderà di più alla mobilità tra regioni, «con servizi capillari nei giorni del 25, 26 dicembre e 1° gennaio».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA