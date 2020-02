Galleria, 13 griffe all'assalto di 2 vetrin e

Le grandi case di moda vogliono la Galleria.

Cuore della città, vetrina a cinque stelle, nessun turista parte da Milano senza avere attraversato la Galleria almeno una volta. Ecco perché una vetrina che si affaccia sull'Ottagono fa gola alle grandi case di moda. Così ci sono ben 13 offerte sul tavolo di Palazzo Marino per due negozi in Galleria Vittorio Emanuele II, nel cuore di Milano. Dior, Tod's, Fendi, Bottega Veneta, Hermès. Tutti vogliono la boutique sotto la cupola di vetro.

Le griffe della moda si daranno battaglia a colpi di rialzi per la prossima asta all'incanto, che si dovrebbe tenere verso la fine di febbraio. L'altro giorno si è svolta la prima fase dell'asta, con la presentazione delle offerte, ritenute tutte valide. Il primo lotto è relativo al negozio attualmente occupato da Armani e a partecipare saranno Tod's, Fendi Italia, Bottega Veneta, Damiani, Prada, Salmoiraghi e Viganò. Il secondo spazio che andrà all'asta è relativo al negozio attualmente occupato da Versace e a contenderselo saranno Hermès, Luxury Retail Srl, Maxima Srl (Max Mara), Christian Dior, Versace, Damiani, Prada. Il lotto ora occupato da Armani comprende due vetrine al piano terra e un ammezzato a cui sono stati aggiunti gli spazi liberi al primo piano. In tutto 326 metri quadrati per una base d'asta di 872 mila euro. Le tre vetrine al piano terra con ammezzato e piano interrato in uso a Versace invece misurano complessivamente 324 metri quadrati per una base d'asta di 950 mila euro.

Gli spazi saranno assegnati con il meccanismo dell'incanto partendo dalle rispettive basi d'asta con rilanci ogni tre minuti di almeno 50mila euro. (G.Pos.)

Lunedì 3 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA