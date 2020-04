Gallera: «Rifarei quella delibera»

La delibera delle polemiche, quella dello scorso 8 marzo, che dava la possibilità alle Rsa di ospitare malati Covid? L'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera non ha dubbi: «La rifarei per il bene dei miei concittadini».

«Rispetto alle polemiche che sono sorte dopo, forse era meglio lasciare che 150 persone non trovassero posto in un ospedale, tanto purtroppo i decessi sul territorio sono stati tanti, e io oggi sarei meno sotto le polemiche» si è sfogato ai microfoni di 7 Gold. «Però siccome sono un amministratore con l'unico obiettivo di salvare la vita alla persone, io quella delibera la rifarei».

Per Gallera, «quello che emerge è che il virus si era già diffuso, ma si era già diffuso dappertutto. La ha dato le indicazioni con tempestività, ma il virus è entrato e si è annidato nelle Rsa lombarde, in quelle dell'Emilia che ha il tasso di mortalità più alto, in quelle francesi, in quelle inglesi e in quelle di tutta Italia, purtroppo».

