Gaffe social di La Russa, poi chiede scusa

Marco Zorzo

MILANO - Cuore nerazzurro. E nostalgico pure di Mauro Icardi, il capitano cacciato da Antonio Conte e messo in esilio al Psg. E quel paragone con il nuovo puntero interista, ovvero Romelu Lukaku. Ignazio La Russa, interista di vecchia data e senatore Fdi, fa dietrofront: «Forse il tweet è un po' esagerato, ma io sono un nostalgico del gioco di Maurito, che contro la Juventus segnava sempre. Poi, per carità, la società avrà avuto le sue ragioni a cederlo al Paris Saint Germain...».

A proposito, domenica Icardi era a Milano, ospite nel dietro le quinte della trasmisione Mediaset Tiki Taka, per seguire la moglie-agente Wanda Nara.

E veniamo, appunto, a quel tweet che La Russa ha pubblicato all'indomani del derby d'Italia, facendo un paragone hard tra l'ex bomber nerazzurro e Lukaku: «Direi che la morale della partita è che l'Inter ha cambiato un grande centravanti col pisello confuso con un centravanti confuso dal pisello grande», ha scritto La Russa nel sul messaggio social. «Ci tengo a dire che ho solo inoltrato il tweet, non è mio», precisa lo stesso senatore Fdi: «Io sono convinto che Lukaku sia un grande acquisto, però in panchina non c'è un sostituto all'altezza e questo fa la differenza. La Juventus ha fatto uscire Dybala e ha inserito Higuain. I bianconeri hanno lasciato Mandzukic fuori dalla lista Champions (e pure Emre Can, ndr): nell'Inter avrebbe giocato...».

Il passo falso con la Juve è arrivato dopo il ko in Champions contro il Barcellona. «Nonostante le sconfitte, l'impressione è buona. Abbiamo giocato contro le squadre di Messi e Ronaldo, i due più grandi calciatori del pianeta, abbiamo perso 2-1 giocando alla pari. Gli episodi avrebbero potuto premiarci». Amen.

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

