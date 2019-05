Gaffe di Balo su CR7, poi pentimento via social

Massimo Sarti

MILANO - Sul campo sta terminando la stagione al Marsiglia, facendo parlare i gol: 8 in 12 presenze in Ligue1, l'ultimo domenica scorsa al Nantes. Sui social Mario Balotelli è stato nelle scorse ore alle prese con l'effetto Leo Messi, a seguito della splendida doppietta della Pulce nel 3-0 sul Liverpool con il quale il Barcellona ha ipotecato la finale di Champions League.

Tutto è partito da una storia postata su Instagram da SuperMario subito dopo la partita di mercoledì al Camp Nou, con la scritta «Leo Messi fenomeno. Per il bene del calcio per favore non paragonatelo più al 7 della Juve». Una frase assai criticata, in rete e da non pochi addetti ai lavori, apparsa quanto meno indelicata nei confronti di Cristiano Ronaldo. Sempre su Instagram, ma con una diretta, Balotelli ha chiarito meglio ieri il proprio pensiero: «Statisticamente si equivalgono, Messi e Ronaldo sono due fenomeni, ma non sono uguali. Ho giocato contro entrambi e posso dire che secondo me Messi è improponibile, non lo prendi mai. Come qualità è superiore a tutti».

Pensiero non condiviso da quei tifosi del Liverpool che chiedono all'Uefa di squalificare Messi per il ritorno di martedì ad Anfield, a causa di una manata (scovata da un replay inedito e divenuta ieri virale in rete) che l'argentino sembra dare a Fabinho nell'azione che ha generato la punizione del 3-0.

Tornando a Balotelli, è stata social anche la gioia per la promozione in A del Brescia. «Finalmente. Bravissimi», ha scritto sempre su Instagram. E il sogno del presidente Massimo Cellino è proprio quello di portarlo al Rigamonti il 28enne attaccante cresciuto a Concesio, a un tiro di schioppo dal capoluogo. Intanto SuperMario spera di rientrare presto tra i convocati in Nazionale. «Deve continuare a migliorare non solo nei gol, deve cercare di non prendere ammonizioni. Quando sarà completo da questo punto di vista avrà la sua opportunità», ha detto a Radio 24 il ct azzurro Roberto Mancini.

