Gabriella Valassina, presidente del comitato Navigli, voce storica dei residenti, aveva già sollevato il problema degli assembramenti nei luoghi della movida. Cosa pensa della nuova restrizione?

«È passo in avanti verso un po' di ordine, perché i problemi c'erano già dal 4 maggio. Ora, però, al di là dei proclami, occorrono controlli serrati altrimenti gli avventori troveranno un luogo nascosto, una viuzza buia dove bere e tirar tardi».

Quindi crede che non basterà il nuovo provvedimento?

«È un inizio. E se non dovesse bastare l'amministrazione non deve temere di adottare la linea ancora più severa, inasprendo le misure».

Ovvero.

«Pensare, ad esempio, a un'ordinanza che valga anche solo per questo periodo della Fase 2. E che preveda la chiusura di tutti i bar e i locali a mezzanotte: riducendo l'orario i clienti sarebbero quasi costretti a tornare a casa. Il vero problema è la mancanza di educazione e di senso civico».

Una soluzione va trovata

«Certamente. Ma per tanto tempo ai frequentatori dei locali notturni è stato concesso tutto, ora, pretendere la fermezza è dura se non con un po' di repressione. Necessaria anche per il bene dei residenti delle zone della movida e della città intera. Noi abbiamo una paura».

Quale?

«Che i quartieri del divertimento diventino dei potenziali focolai di contagio man mano che l'estate avanza. Non possiamo permetterlo: già ci sono gruppi di persone che sono troppo vicino le abitazioni e noi abitanti temiamo di essere costretti a barricarci in casa, non potendo passeggiare in sicurezza o portare fuori il cane». (S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Maggio 2020, 05:01

