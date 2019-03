Futuro Roma: Gasperini e Giampaolo in pole position

ROMA - Roma, via al nuovo toto-allenatore, l'ottavo dell'era americana, per la prossima stagione. Ora a comandare una squadra allo sbando c'è Ranieri che potrebbe essere confermato solo in caso di qualificazione in Champions. Il condizionale è d'obbligo visto che il futuro del tecnico testaccino sembra orientato verso un ruolo da dirigente. Senza Champions la caccia al prossimo allenatore rischia di portare ancora in provinciaIl prossimo progetto tecnico romanista comunque avrà due punti fermi: il taglio degli stipendi e gli investimenti sui giovani. Una filosofia che si sposerebbe alla perfezione con il profilo di Giampiero Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta dei miracoli ha voglia di una big dopo il fallimento all'Inter nel 2011 e porterebbe con sé lo staff di preparatori atletici che ha fatto la fortuna del club bergamasco. L'altro provinciale di successo è Marco Giampaolo, vecchio pallino di Baldini che ha provato a portarlo a Roma prima della scelta Di Francesco fatta da Monchi. Ferrero ha dichiarato incedibile il suo allenatore, ma è chiaro che di fronte a una chiamata dalla Roma anche il presidente della Sampdoria dovrebbe rivedere le sue posizioni. (F.Bal.)

