Furto in casa di Ribery: «Italia, ora non so se resto»

FIRENZE - Brutta sorpresa per Franck Ribery, ieri impegnato nella trasferta di Parma con la sua Fiorentina. Alla gioia per la vittoria, seppur mitigata dall'infortunio che ha costretto il francese a uscire anzitempo dal campo, è seguita la rabbia per quanto accaduto al suo ritorno: tornato a casa infatti Ribery ha scoperto di essere stato derubato, nella sua abitazione nel comune di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Dalla casa \che si trova in collina, secondo quanto appreso, sarebbero stati portati via alcuni orologi e monili in oro per un importo ancora da quantificare. La beffa dopo il danno per il fuoriclasse francese che, durante la sfida esterna di domenic a Parma, era stato costretto a lasciare anzitempo il campo dopo aver ricevuto un colpo sulla caviglia operata lo scorso anno e che tanti problemi gli sta creando, prima e dopo l'intervento. «Come possiamo sentirci al sicuro dopo questo furto? Gioco a calcio per passione non per soldi. Ma passione o no, la mia famiglia viene prima di tutto e prenderemo le decisioni necessarie».

