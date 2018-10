Furti in casa, le menti nel campo rom

Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloIl centro di tutto è il campo nomadi di via Bonfadini. È lì che arrivavano i gioielli rubati, lì che venivano pesati, divisi e infine fusi in una fonderia clandestina che realizzava lingotti d'oro da rivendere. Ed è nel campo, con un blitz dei carabinieri di Novara, che si è conclusa l'indagine sulla banda di ricettatori rom che avrebbero gestito la refurtiva di oltre 500 colpi messi a segno in due anni tra Lombardia, Piemonte e Liguria.Undici persone sono state arrestate e due hanno avuto il divieto di dimora in Lombardia. Secondo il gip di Milano Luigi Gargiulo, il capo dell'organizzazione è il 67enne Angelo Guarnieri, detto zio Baffo, ritenuto inoltre il vero utilizzatore di una casa ad Argenta (Ferrara) dove il 26 ottobre 2017 i carabinieri hanno trovato oggetti e pietre preziose rubate del valore complessivo di un milione di euro e 150mila euro in contanti. Era tutto murato dietro un termosifone. Tra gli arrestati c'è anche un parente molto prossimo di 500 Tony, il rapper rom di 9 anni che vive proprio nel campo di Bonfadini e che nelle ultime settimane è diventato un caso mediatico e politico per i testi delle sue canzoni che incitano a una vita di illegalità.Nel provvedimento si legge che tutti avevano un ruolo ben preciso. Fioravante Guarnieri (37 anni), Cristian Cro Guarnieri (28), Giuseppe Savarese (32), Akhila Heshan Marasi Arachchige Marasinghe (detto Aki, cingalese di 31), «ricevevano i preziosi direttamente dagli autori dei furti e delle rapine in abitazioni con i quali si incontravano all'interno del campo nomadi di via Bonfadini, dove li valutavano, testandoli e pesandoli». Altri si occupavano di sorvegliare la merce e altri ancora di consegnarla per rivenderla. «I monili in oro ricettati venivano, per la stragrande maggioranza, fusi in lingotti del peso ognuno di 1-2 chili che, con cadenza bisettimanale, venivano rivenduti, unitamente alle pietre preziose e ad altri manufatti di pregio» a un orafo di Arezzo. La fonderia clandestina è stata individuata nel marzo del 2016, in via Giacosa a Milano.Gli arresti di ieri sono l'ultimo capitolo (per ora) dell'operazione Prometeo che in tre diversi momenti - nel febbraio e nel settembre 2017, e poi nel febbraio 2018 - avevano già portato all'arresto di 35 persone, soprattutto albanesi.riproduzione riservata ®