Furti in appartamento in crescita del 500%

Angela CalzoniMilano è in vetta alle classifiche dei furti in appartamento. Nell'ultimo anno le denunce dei cittadini che hanno trovato la propria casa svuotata - in città come in provincia - sono addirittura quintuplicate, passando da 1500 a 8000.A segnalare un incremento del 500% dei colpi in appartamento in città è stato il procuratore generale Roberto Alfonso, che ha sottolineato come il fenomeno sia in crescita anche in tutto il distretto coperto dalla Corte d'Appello di Milano. Un territorio vasto, che oltre al caoluogo comprende Busto Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Pavia e Sondrio: sei milioni di abitanti in tutto. Negli ultimi 12 mesi, dal luglio del 2017 allo stesso mese del 2018, nell'intero distretto le denunce sono aumentate in modo stratosferico: addirittura il 149%. In termini assoluti, sono passate dalle oltre settemila tra il 2016 e il 2017 alle oltre 19mila del periodo 2018-2019. In media, più di 52 appartamenti svaligiati ogni giorno. E il boom riguarda l'intero comparto furti - inclusi anche negozi, aziende, auto e persone - e segna un preoccupante aumento complessivo del 50%, per un totale di denunce che supera l'impressionante numero di 70mila.A Milano e in Lombardia lavorano soprattutto bande di ladri georgiani che si spostano in mezza Europa, probabilmente i migliori professionisti al mondo nello scassinare le serrature, e gruppi rom di origine slava, uomini e donne, con forti appoggi e canali di ricettazione nei campi nomadi della città. Ma non mancano nemmeno gli italiani. Sono veri artisti del crimine, spiegano gli investigatori. Velocissimi, battono a tappeto interi quartieri, approfittano di ogni disattenzione dei padroni di casa e di ogni falla nella sicurezza per violare case, e in qualche caso intere palazzine, in centro come in periferia. Tra le vittime, non mancano i personaggi noti. L'anno scorso è stata svaligiata la casa di Beppe Sala, a metà gennaio lo steso è capita al suo predesessore Pisapia: entyrambi avevano dimenticato di inserire l'antifurto. Ma i ladri hanno visitato anche la casa di Dori Ghezzi, quella di Fabrizio Corona e perfino quella dei genitori di Matteo Salvini. «Secondo i dati del Viminale, nel 97% dei casi i furti nelle case rimangono impuniti» ricorda l'assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato. Che chiede «più agenti sul territorio e pene esemplari per scoraggiare i topi d'appartamento».riproduzione riservata ®