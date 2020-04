Furti e rapine, diminuiti ma non scomparsi. Come il furto in via del Mare, zona sud ovest della città, che ha fruttato ai banditi 200mila euro. I ladri hanno scardinato la cassaforte nonostante fosse scattato l'allarme e sono scappati con un bottino che includeva gioielli, 4 rolex preziosi e cinquemila euro in contanti. Il proprietario ha chiamato la polizia.

Dai topi di appartamento al rapinatori in metrò: un cittadino egiziano di 28 anni è stato arresto per rapina aggravata, sabato fuori dal metrò Sant'Agostino dopo aver tentato la fuga in seguito al furto di un cellulare ai danni di una donna. La 53enne era stata avvicinata dall'uoma ell'apertura delle porte. Il 28enne l'ha spinta, le ha rubato il cellulare ed è fuggito. Ma è stato seguito dalla donna e raggiunto da una Volante e arrestato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Aprile 2020, 05:01

