Furia Seveso, strade di fango

Simona RomanòMilano sott'acqua. Il Seveso esonda e porta fango e polemiche per il ritardo (di mesi) nella creazione delle vasche di laminazione a Nord di Milano. «Non è possibile che una città e migliaia di persone debbano essere in scacco», attacca l'assessore alla Mobilità Marco Granelli. Ieri notte, annunciati dall'allerta maltempo di Regione e Comune, bomba d'acqua e temporali violenti hanno fatto esondare il Seveso. Poco dopo le 3 di notte il fiume ha allagato il quartiere Niguarda, da viale Fulvio Testi a viale Sarca, che si sono trasformati in ruscelli. Dopo le 6 l'acqua è piano piano rientrata, lasciando detriti e sporcizia. I disagi tuttavia sono proseguiti per l'intera mattinata, con la circolazione bloccata. Le strade sono state riaperte poco prima delle 9, ma gli effetti dell'esondazione erano ancora ben visibili, con gli addetti dell'Amsa e i residenti, armati di scope, impegnati a pulire fino a sera.Per fortuna gli allagamenti non hanno coinvolto le cantine. «Si è verificato però qualche problema ai piani terra delle case popolari di via Padre Luigi Monti», hanno spiegato gli uomini della Protezione civile. «L'attivazione delle squadre dalla mezzanotte e l'attivazione dello scolmatore di Palazzolo hanno permesso di limitare esondazione e livello delle acque - chiarisce Granelli - Ma non basta. Dobbiamo completare il piano con le vasche di Senago, Milano Parco nord, Varedo-Paderno, Lentate». I lavori per le vasche anti-Seveso sono fermi da dieci mesi: «Chi oggi frena è responsabile dei disagi. Nessuna esitazione su queste cose».L'appello è rivolto ai Comuni interessati, a Regione e Governo perché «procedano con decisione, facendo ripartire i lavori a Senago e realizzando le gare per costruire le altre vasche». Intanto, oggi l'allerta dovrebbe rientrare.riproduzione riservata ®