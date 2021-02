Furia Inter: «Conte è stato provocato e insultato per 45'»

Alesssio Agnelli

Conte-Juve, tutto deprecabile, ma l'Inter si schiera con l'ex ct: «Provocato». Una difesa ufficiosa, senza note societarie sui social nerazzurri per non alzare troppo il livello di tensione. Ma, da viale Liberazione, è questa la posizione che filtra sull'argomento derby d'Italia e sulla querelle, esplosa martedì sera al J-Stadium in chiusura di prima frazione, fra Antonio Conte e il presidente della Juventus Andrea Agnelli, supportato da dirigenza e giocatori, a suon di insulti e gestacci in risposta.

Sotto gli occhi di tutti, infatti, il dito medio del tecnico salentino, immortalato dalle telecamere al duplice fischio di Mariani e indirizzato ai bianconeri in panchina e al management (oltre ad Agnelli, Paratici e Nedved) in tribuna. Ma una mera reazione a 45 minuti di provocazioni e di epiteti assortiti, secondo voci da casa Inter. Per tutto il primo tempo il salentino è stato, infatti, oggetto delle reiterate intemperanze di giocatori e dirigenti bianconeri, tra un cogl, un pagliaccio e numerosi inviti (eufemismo) a star zitto e pensare ad allenare (in particolare da Bonucci, in occasione delle proteste per un rigore reclamato da Lautaro in avvio).

Quasi fosse una resa dei conti tra il salentino e il pianeta Juve, per trascorsi mai risolti. Il risultato è stato il gestaccio di Conte che è andato in diretta tv a fine primo tempo, accompagnato da ulteriori strascichi nel tunnel che conduce negli spogliatoi tra Oriali e Paratici all'insegna di «non permettetevi di parlare con i nostri giocatori e staff» la chiosa del team manager interista, «ti conviene starci lontano, altrimenti è la volta che ti picchio», la replica del bianconero.

Chiaramente da ricostruzione nerazzurra. E, altrettanto ovviamente, poco collimante con la versione bianconera, che parla di un Lele Oriali agitato, ma di nessun faccia a faccia con Paratici. La conferma, poi, della rottura definitiva tra Antonio Conte e la sua Juve al fischio finale di Mariani, con Andrea Agnelli in versione juke box incantato («stai zitto cogl», ripetuto più volte) e con il salentino in modalità da combattimento («dimmelo in faccia se hai coraggio) e pronto alla sfida all'Ok Corral.

Sanzioni in arrivo? Dipenderà dai referti di arbitri e ispettori federali: il range va dalla semplice ammonizione alla squalifica a tempo, per tutte le parti in causa.

