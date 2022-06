Fuorisalone, apripista da 800 eventi

La carica degli 800. Tanti sono gli eventi del Fuorisalone che, da oggi a domenica, accompagnano i milanesi e non alla scoperta del design. Proposte da Tortona a Brera, Statale, 5Vie, Venezia, Durini, Isola, Certosa, Darsena, Bovisa. Come sempre, c'è solo l'imbarazzo della scelta tra esposizioni, installazioni, performance. Alla Statale, Design re-generation con 40 installazioni, a cura di Interni; alle 5Vie Prototyping Utopias; alla Braidense (da oggi all'8) i Prada Frames, riflessione fra ambiente e progetto. All'ospedale militare di Baggio in via Saint Bon Alcova: nuovi nomi e non tra camere e uffici; al Certosa District di via Pannunzio emergenti e marchi internazionali; in via Orobia i 60 anni di Flos. A Città Studi, la via Balzaretti si trasforma in opera d'arte con Toilet Paper. A Palazzo Reale la Scatola Magica racconta per due settimane il Salone con 11 corti d'autore: da Pappi Corsicato a Francesca Archibugi, da Bruno Bozzetto a Gianni Canova. Inoltre, ogni giorno dalle 14 a sera (fino a domenica notte), il Comune ha vietato vendita e distribuzione per strada di superalcolici e bevande in bottiglia di vetro o lattine per bar e chioschi (non per supermercati e negozi di alimentari) e di street food. Il Salone del Mobile numero 60 si inaugura domani alla Fiera di Rho Pero con istituzioni e governo. (P.Pas.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Giugno 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA