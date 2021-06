Fumo all'aperto, multe flop

Simona Romanò

Sono sette (solo) le multe verbalizzate in quattro mesi ai tabagisti incalliti, che se ne infischiano del divieto di fumare all'aperto, in alcuni luoghi pubblici. Nei parchi, alle fermate dei mezzi Atm, nei cimiteri, sugli spalti delle arene. Oltre che nelle aree gioco dei bimbi e in quelle dei cani. Il numero esiguo di sanzioni fa insorgere il centrodestra e il Municipio 1 chiede «cartelli anti-tabacco».

SOS SALUTE A oggi, non è raro respirare ancora il fumo passivo mentre si aspetta il bus. Oppure trovarsi in un parchetto con qualcuno che, seppur distanziato per il Covid, sbuffa una nuvola di fumo puzzolente. Tutto accade perché i fumatori non smettono di spipettare all'aria aperta, nonostante il divieto, in vigore da 19 gennaio, di accendersi una bionda ad almeno 10 metri di distanza dalle altre persone, pena la multa da 40 a 240 euro. E i controlli scarseggiano: infatti, sono sette le contravvenzioni, da gennaio allo scorso 31 maggio. Circa due al mese. «Di cui, sei alle pensiline di attesa dei mezzi pubblici, compresi i taxi, e una in un impianto sportivo», spiega il consigliere dell'opposizione di Forza Italia, Alessandro De Chirico, che ha chiesto i dati alla giunta. «È un divieto farsa», attacca. «Avevano detto che la lotta al fumo sarebbe stata senza quartiere ma le multe sono davvero pochine», anche se durante la pandemia i cittadini in giro scarseggiavano.

LINEA SOFT Palazzo Marino aveva annunciato una linea soft e ai vigili è stato indicato «di sensibilizzare i cittadini prima di punirli», con un periodo di moral suasion «per spiegare le norme, perché l'obiettivo è di educarli».

PROPOSTE Dal canto suo, il Municipio 1 chiede «una campagna d'informazione capillare perché molti ignorano la stretta». Il presidente Fabio Arrigoni, in quota Pd, propone di «posizionare una segnaletica adeguata» nei giardini pubblici; e invita Atm a «trasmettere messaggi e video sui mezzi che ricordino la normativa», mentre gli addetti alla security «dovrebbero ricordare agli utenti lo stop alle sigarette».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA