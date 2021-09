Fuga in auto fino a Lodi per una bravata

Stop mancato in corso XXII Marzo. Tangenziale. Casello sfondato a Melegnano. Tamponamento di un'auto. Fine corsa a Lodi. Un inseguimento rocambolesco in stile film che si è concluso con l'arresto. Nei guai è finito il titolare di un chiosco all'aperto molto noto in zona Monforte, 50 anni. Alle 5 del mattino di ieri, a bordo della sua Audi di grossa cilindrata, non si è fermato all'alt della polizia in corso XXII Marzo. Da lì ha innescato un inseguimento per le vie della città e poi in l'autostrada A1 che è finito a Lodi. Probabilmente voleva seminare le Volanti per impressionare la donna con lui in auto. L'uomo, la cui licenza è stata recentemente sospesa dalla Questura per una serie di irregolarità, ora dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, oltre a ripagare i danni all'autostrada e alla vettura tamponata.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 05:01

