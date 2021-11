Fuga da Ikea per uno spray irritante

Allarme all'Ikea di Corsico, con mille clienti evacuati in fretta e le ambulanze che si assiepavano davanti all'ingresso. Tutto per una sostanza irritante che si è sparsa nell'aria tra i corridoi.

Almeno una decina le persone che hanno accusato i sintomi tipici dell'inalazione di spray al peperoncino: problemi respiratori, tosse e irritazione alle vie aeree. I pazienti visitati hanno tra i 19 e i 65 anni (7 donne e 3 uomini) ma, secondo quanto riferito dalla centrale del 118, solo due clienti (una 22enne e una 35enne) sono state trasportate all'ospedale San Carlo con bruciore alla gola. Le loro condizioni non sono preoccupanti e sono state dimesse nel giro di qualche ora. Una terza persona, 24 anni, è stata trasportata al San Paolo con irritazione alle vie aeree.

La prima chiamata è arrivata poco prima delle 13, quando un gruppo di visitatori ha iniziato ad accusare fastidi alla respirazione. In pochi secondi i casi sono aumentati, così come la preoccupazione dei dipendenti. Le operazioni di evacuazione sono scattate velocemente. «Si prega di lasciare il negozio immediatamente. Lasciate i carrelli e procedete verso le uscite di sicurezza» è l'annuncio fatto agli altoparlanti in italiano ed inglese.

Nel negozio sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico). Dai controlli non è emersa la presenza di sostanze tossiche nell'aria. I sensori però hanno evidenziato qualcosa di irritante, compatibile con uno spray al peperoncino con tipica composizione a base di capsaicina. Ora toccherà ai carabinieri della compagnia di Corsico chiarire cosa sia successo in quei minuti.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA