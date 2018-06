Fu dolosa l'esplosione del palazzo di Sesto

Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non ci sono più dubbi: l'esplosione avvenuta nella palazzina di via Villoresi, a Sesto San Giovanni, il 15 gennaio scorso, aveva un'origine dolosa. È la conclusione a cui è arrivata la procura di Monza, che ha chiuso l'inchiesta sul pensionato 73enne nel cui appartamento si è generata la fuga di gas: l'uomo è accusato di disastro doloso. Più incerto, invece, l'esito del processo a carico dell'anziano che, in base una perizia psichiatrica disposta dagli inquirenti brianzoli, è stato definito incapace di intendere al momento del fatto. Al momento, l'uomo è affidato a una comunità, in ragione del fatto che la perizia lo ha giudicato socialmente pericoloso, poiché affetto da manie di persecuzione.I sopralluoghi effettuati dai pompieri dopo l'esplosione, che ha sventrato il piano superiore del palazzo, rendendolo inagibile, e dove solo per un caso fortuito non ci sono state vittime, hanno rivelato la manomissione del rubinetto del gas di casa, che è stato trovato svitato dal tubo. Il suo era stato quindi un tentativo di fare una strage, ma l'unico con ferite gravi era stato proprio lui, ricoverato al Niguarda con ustioni alle braccia. Solo ferite lievi, invece, per i vicini.