Frontale tra auto, muore ragazza

Tragico frontale alle tre della notte tra sabato e ieri a Vignate. Una ragazza di 25 anni è morta sul colpo tra le lamiere della sua Clio che si è schiantata - per cause che i carabinieri di Cassano d'Adda devono ancora chiarire - contro l'auto condotta da un 59enne originario di Andria, in Puglia. L'utilitaria è stata proiettata fuori strada è si è schiantata contro un masso. Con la vittima viaggiavano altre due ragazze, finite in ospedale in codice rosso ma non in pericolo di vita: una al San Gerardo di Monza con fratture varie, l'altra al San Raffaele con braccia, gambe e bacino fratturati. Solo ferite lievi invece per il 59enne, trasportato all'ospedale di Melzo.Nella stessa notte un altro grave incidente si è consumato sulla ststale 33 del Sempione, nel territorio di Pero: l'auto guidata da una ragazza con a bordo i suoi amici ha travolto un ciclista 23enne dopo un sorpasso azzardato. Il gioane è stato trasportato in condizioni disperate al Niguarda: è stato sottoposto a un intervento chirurgico per le numerose fratture riportate, le sue condizioni sono definite disperate. La ragazza alla guida è stata sottoposta al test dell'alcol: è risultata positiva.