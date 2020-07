Frodi on line sui conti correnti e il denaro riciclato nei casinò

Seduti davanti a un computer offrivano servizi illegali di tutti i tipi: dagli annunci immobiliari per la locazione di case e case-vacanza, che poi si rivelavano inesistenti, ai matrimoni combinati tra stranieri e italiani compiacenti, e addirittura false adozioni di stranieri maggiorenni. Ma il core business della banda era svuotare i conti on line e riciclare il denaro nei casinò di Sanremo e di Venezia.

La polizia postale ha eseguito quattro misure cautelari nei confronti di quattro persone (due uomini e una donna sono in carcere, mentre un quarto è stato sottoposto all'obbligo di dimora), indagate per accesso abusivo a sistema informatico, autoriciclaggio, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in concorso, ingresso e permanenza illegale sul territorio dello stato. Le indagini hanno permesso di ricostruire 16 accessi abusivi, tra aprile e luglio 2019, sul conto online di un noto studio commercialista milanese, da cui sono stati sottratti oltre 200mila euro, destinati al pagamento di stipendi. Denaro che, secondo le indagini, veniva poi riciclato nei casinò.

Il gruppo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Postale, coordinati dal pm Enrico Pavone e dall'aggiunto Eugenio Fusco, aveva già operato in passato, sottraendo 230mila euro a una società del settore della ristorazione.(G.Pos.)

Mercoledì 15 Luglio 2020

