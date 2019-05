Frenate metro, altre 10 segnalazioni

La conta delle frenate in metrò. Una decina di bruschi stop della metropolitana, con rovinose cadute dei passeggeri, sono state segnalate nelle ultime settimane alla Procura dopo gli episodi più gravi accaduti il 4, il 9 e l'11 marzo scorso. In tutto rimasero lievemente ferite 16 persone.

Negli ultimi due mesi e mezzo i sistemi di controllo di Atm hanno continuato a registrare improvvise decelerazioni - la media è di circa una a settimana - poi segnalate al consulente dei magistrati Maura Ripamonti e Mauro Clerici che con il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano coordinano l'indagine sulle brusche frenate. L'ipotesi di reato su cui si muove la procura è rischio di disastro colposo.

L'esperto nominato dai pubblici ministeri, Fabrizio Lucani - l'ingegnere che si è occupato anche delle perizie sul disastro ferroviario di Pioltello - dovrà esaminare anche queste frenate, oltre alle già circa 50 segnalazioni arrivate all'Atm nell'ultimo anno e mezzo.

Sono tre gli episodi più gravi accaduti nei mesi scorsi nell'undreground milanese: il 4 marzo sulla linea 2 attorno alle otto del mattino all'altezza della stazione Loreto, in cui sono rimasti feriti cinque viaggiatori. Cinque giorni dopo, il 9 marzo, il secondo episodio sulla linea 1 all'altezza della banchina di Cadorna, in direzione di Sesto Primo Maggio il convoglio si è arrestato bruscamente e alcuni passeggeri hanno perso l'equilibrio. Le persone coinvolte, nove in tutto tra cui due bambini, hanno riportato contusioni. La terza frenata brusca è dell'11 di marzo e riguarda ancora la linea 2: il convoglio si è bloccato alla fermata di Cassina de' Pecchi, nell'hinterland della città, e i contusi sono stati due.

