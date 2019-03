Frenata in metrò, ostacolo fantasma

Simona Romanò

Un ostacolo sui binari che in realtà non c'era e il sistema di sicurezza ha fatto inchiodare il treno della metropolitana 1, con una frenata così brusca da scaraventare a terra i passeggeri, procuragli traumi e contusioni.

È la ricostruzione, fatta ieri dai vertici Atm, di quanto accaduto sabato, quando alle 16,08 il convoglio della linea rossa, zeppo di persone in giro per i festeggiamenti del Carnevale, all'altezza della fermata Cadorna, ha frenato con tale violenza da far cadere rovinosamente alcuni passeggeri, undici dei quali rimasti feriti. Un incidente fotocopia di quello avvenuto lunedì scorso, però sulla M2, il cui bilancio è stato di tre persone portate in ospedale, di cui un uomo in codice rosso.

Le frenate improvvise (tre da inizio anno) e ingiustificate, che hanno scatenato l'ira dei macchinisti, la protesta via social dei passeggeri e la preoccupazione anche di Palazzo Marino, ha spinto Arrigo Gianna, direttore generale di Atm, a fare chiarezza. L'azienda ha sempre spiegato che le frenate d'emergenza sono il segnale che i sistemi di sicurezza funzionano. Ma forse qualcosa va migliorato? «Sostanzialmente - ha spiegato Giana - il circuito ha segnalato una potenziale occupazione sui binari. Allora il sistema di sicurezza ha preso l'informazione, il treno ha rallentato con una frenata graduale, ma non vi erano ancora gli standard di sicurezza. A quel punto è scattato il secondo passo di sicurezza che è la frenata d'emergenza, la cui intensità ha poi determinato il tutto». Escluso quindi l'errore umano del macchinista. «La soluzione sulla quale stiamo già lavorando è quella di mitigare l'intensità delle frenata» ha proseguito Giana, che si è detto «dispiaciuto per i passeggeri feriti» e ha assicurato il risarcimento.

Sull'incidente la procura ha aperto un'inchiesta, per ora senza indagati né ipotesi di reato. È stata acquisita la scatola nera, anche se da quello che ha illustrato Giana esclude che sia stata commessa una negligenza. «Un sistema ad anomalia zero non esiste, ma il sistema è sicuro» ha assicurato il direttore generale.

