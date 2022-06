Frenata Di Maria: balla il contratto Lui vuole un anno, la Juve ne offre due

Timothy Ormezzano

Tutto fatto con Pogba, tutto o quasi da rifare con Di Maria. Il matrimonio-bis tra la Juventus e il Polpo è pronto per essere celebrato. Il sogno (di Allegri e dei tifosi bianconeri, stavolta in sintonia) sta per diventare realtà. Martedì, a Montecarlo, l'agente Pimenta ha strappato la riformulazione dei bonus.

L'accordo di tre stagioni con opzione per un altro anno prevede ora un ingaggio netto di 8 milioni più ricchissimi bonus per arrivare a quota 12 milioni. La Signora ha ottenuto un extra-budget per regalarsi il Pogback, il ritorno del francese a Torino dopo sei anni tutt'altro che indimenticabili al Manchester United. Una scelta fatta con il cuore e non con il portafoglio, quella del francese. La prossima sarà la settimana decisiva per mettere l'affare nero su bianco. Siamo insomma agli ultimi passaggi formali: visite, firma e annuncio.

C'è ancora da lavorare invece per Di Maria, protagonista con un gol e non solo della rotonda vittoria dell'Argentina sull'Italia. A segno anche Dybala, un minuto dopo essere entrato in campo: un bel modo per aumentare i rimpianti dei suoi ex tifosi, che nelle precedenti 32 apparizioni con la Seleccion lo avevano visto andare in gol appena 2 volte. A Londra, a margine del match, si è tenuto l'incontro tra il ds Cherubini e l'entourage di Di Maria. Fumata nera.

Il Fideo chiede un solo anno di contratto a 7,5 milioni. Troppi per la Juve, che invece propone un biennale da 7,5 milioni oppure, non potendo contare sugli sgravi del Decreto Crescita, una sola stagione per 5,5 milioni. C'è una certa distanza tra offerta e domanda. La Juve ha fretta di capire se Di Maria può rinunciare a qualcosa per abbracciare il progetto bianconero. Ma lui prende tempo: «In Italia mi aspettano? Per ora penso alla Nazionale, poi alla famiglia e alle vacanze. Quindi valuterò il futuro e il mercato».

Ha rotto gli indugi invece De Sciglio, accettando il rinnovo fino al 2025 del suo contratto in scadenza. Il fedelissimo di Allegri si è ridotto l'ingaggio da 2,7 a 1,5 milioni, in linea con la spending review bianconera.

