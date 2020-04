Freddo secco, culla ideale per il virus

Se a Milano crollano gli ingressi a Milano di auto e gli spostamenti sui mezzi pubblici, il 37% dei lombardi tornato per strada, rialzando la media. Il dato dell'aumento di mobilità dei lombardi è stato presentato ieri dal vicepresidente della Lombardia Fabrizio Sala a Sky Tg24: «Il 37% di ieri (martedì) è uno dei dati più alti a livello settimanale, rispetto a una media leggermente inferiore al 36% dei giorni scorsi». Dove quell'1% in più rispetto al giorno precedente significa «decine di migliaia di persone e quindi questo è un dato negativo». «Vediamo un po' di superficialità, bisogna ricordare che si esce solo per esigenze improrogabili e per assoluta necessità».

Ma a Milano i numeri degli spostamenti con i mezzi pubblici sono precipitati. Calano i passeggeri sulle metropolitane, la congestione del traffico in strada, gli ingressi in Area B, Area C e l'utilizzo dei parcheggi di interscambio, come rilevano i dati del Comune. Sulle metropolitane si registra un calo del -95% di persone, ci sono 70mila passeggeri al giorno rispetto al milione e 400mila presenti in media normalmente. Il traffico misurato dalle telecamere di area B e C è diminuito mediamente del 75%. Il traffico se si prende il dato di venerdì 27 marzo è calato del -77%, gli ingressi in Area B, la Ztl dove non possono circolare le auto più inquinanti che corrisponde a quasi tutta la città, sono scesi del -74%. Gli ingressi in Area C, la Ztl del centro a cui si accede pagando un pedaggio, sono calati del -76%, quelli dei taxi del -92%, dei bus turistici del -100%. Sono quasi azzerate le soste ai parcheggi di interscambio.

Intanto, le forze dell'ordine hanno eseguito 12.821 controlli a persone, sanzionandone 35, nessuno per false dichiarazioni. Sono stati controllati 4.787 esercizi commerciali e 10 titolari denunciati

