Fratus si difende: «Nomine corrette»

Sono comparsi tutti e tre davanti al gip di Busto Arsizio Piera Bossi l'ormai e sindaco di Legnano Gianbattista Fratus, il suo vice Maurizio Cozzi e Chiara Lazzarini, travolti dall'inchiesta giudiziaria sulle nomine pilotate nel Comune alle porte di Milano.

La Lazzarini, che in Comune si occupava delle opere pubbliche, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Fratus e Cozzi invece hanno scelto di parlare. L'ex sindaco è ai domiciliari con l'accusa di turbativa d'asta e corruzione relativamente a due nomine dirigenziali (una in Comune e l'altra in una municipalizzata). Fratus è anche accusato di aver concesso un posto alla figlia di un candidato alle passate amministrative in cambio del suo pacchetto di voti al ballottaggio. Assistito dall'avvocata Maira Cacucci, il sindaco fedelissimo di Salvini ha difeso il proprio operato in relazione alle nomine contestategli dalla procura: «Nomine fatte per il ne della città» sostiene Fratus, che ha chiesto la revoca dei domiciliari. Il gip deciderà entro cinque giorni.

Anche il vicesindaco, in carcere per corruzione e turbativa d'asta, ha risposto alle domande. «Ha spiegato i tre fatti che lo vedono indagato per far capire i motivi dell'iter amministrativo - ha detto il suo avvocato Giacomo Cozzi - per noi era importante far capire ai magistrati il senso delle intercettazioni telefoniche». Ed ha aggiunto: «Il vicesindaco non ha agito per sé, né per parenti e amici, e non ha agito per il partito. I suoi sono stati interventi ai limiti delle procedure per garantire le persone migliori».

Tutto diverso lo scenario ipotizzato dal gip Piera Bossi: ovvero quello di una gestione da parte dei vertici comunali «improntata non tanto al soddisfacimento delle esigenze degli interessi pubblici quanto alla collocazione nei vari settori del Comune e delle municipalizzate di amici e conoscenti, comunque persone gradite o manovrabili».

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA