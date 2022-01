Franco Colomba, allenatore di lungo corso in serie A, legato al suo calcio.

E' giusto, in questo periodo, spendere tanti soldi sul mercato?

«Si parla di un calcio in crisi, soprattutto a livello economico, ma poi i fatti e i movimenti di mercato raccontano un'altra storia».

Che tipo di storia?

«Ci sono difficoltà, si sa, ma poi vengono sempre aggirate e, alle fine, tutti fanno i rispettivi interessi. Non so quanti soldi gireranno, tuttavia sono certo che pure stavolta molti giocatori cambieranno squadra».

Domani si torna a giocare: i casi covid quanto influiranno sulla A?

«Molto, ma c'è una trasversalità nella vicenda. Numerosi club vivono questa problematica: sia quelli in lotta per lo Scudetto, sia quelli che cercano di salvarsi». (P.Bru.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA