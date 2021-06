Francia, una partenza da star

Fabrizio Ponciroli

Il primo big match di Euro 2020 se lo aggiudica la Francia. I Campioni del Mondo in carica battono la Germania (1-0 il finale) nella sfida valida per la prima giornata del gruppo F, il girone di ferro di questa edizione degli Europei. Partita decisamente adrenalinica, giocata a gran ritmo da entrambe le squadre e decisa da una clamorosa autorete di Hummels. A secco il trio delle meraviglie transalpino, ovvero Mbappé, Griezmann e Benzema. Tedeschi con il pallino del gioco per lunghi tratti dell'incontro ma poco precisi al momento di far male alla squadra guidata da Deschamps, brava a chiudersi con ordine e ripartire in maniera fulminea. Buon avvio di gara della Germania. Al 20', grande giocata di Pogba che trova Hernandez sulla fascia. Il cross dell'esterno francese viene spedito, goffamente, in rete da Hummels. Trovato il vantaggio, la Francia subisce la reazione veemente dei padroni di casa che, tuttavia, faticano a creare occasioni limpide. Ripresa più effervescente. Rabiot coglie il palo da posizione defilata poi è Gnabry a fallire di poco la palla gol del possibile 1-1. Tanto dinamismo in campo. La Germania spinge ma, ogni volta che perde palla, i transalpini ripartono diventando pericolosi, soprattutto con il velocissimo Mbappè al quale viene cancellato un gol magico per fuorigioco. Finale di partita elettrico. La squadra di Loew, con forze fresche in campo, continua a macinare gioco ma manca sempre del guizzo vincente. I Campioni del Mondo in carica si difendono con estrema attenzione e un'eccellente organizzazione, raddoppiando anche con Benzema ma in fuorigioco. Finisce con il successo della Francia. Tre punti d'oro per la nazionale dei galletti che agguanta il Portogallo di CR7 in vetta al gruppo F e obbliga la Germania ad un Europeo già di rincorsa

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Giugno 2021, 05:01

