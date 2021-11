Francesco Greco va in pensione. Da sabato il procuratore capo di Milano si toglierà la toga dopo 44 anni. Cala così il sipario su Mani Pulite e su quella stagione che con Tangentopoli aveva spazzato via la prima Repubblica in nome della lotta alla corruzione. Stagione rievocata nell'aula magna del Palazzo di Giustizia ieri dai suoi ex colleghi Gherardo Colombo e Antonio Di Pietro, durante la cerimonia per il suo congedo che si è chiusa al suono di You'll never walk alone, l'inno dei tifosi del Liverpool. Nel maxi schermo sono passate le immagini delle sue inchieste più significative.

Greco, napoletano di origine, magistrato dal 77, due anni dopo ha cominciato a lavorare nel capoluogo lombardo. Prima delle indagini sui fondi neri di Eni-Montedison, Fininvest, e di entrare a pieno titolo nel pool guidato da Francesco Saverio Borrelli e Gerardo D'Ambrosio, negli anni 80 istruì l'inchiesta sulle tangenti pagate dalla società Icomec in cambio di appalti di opere pubbliche. E poi Mani pulite, il crac Parmalat. Aggiunto nel 2008, otto anni dopo è Procuratore nel solco della continuità con la gestione precedente di Edmondo Bruti Liberati. Fino ai casi Apple ad Amazon, Google e da ultima Netflix, e sulla corruzione internazionale con particolare attenzione alle vicende di Eni. Vicende che negli ultimi mesi gli hanno dato non pochi grattacapi e che hanno portato a galla una profonda frattura al quarto piano del Palazzo di Giustizia. E la sua gestione si è chiusa con una nuova bufera che da un lato è arrivata fino al Csm e ha comportato la rottura definitiva con l'ex compagno di squadra Piercamillo Davigo e le inchieste a Brescia; dall'altro lato ha messo in luce il malcontento di gran parte dei suoi sostituti. Ora è attesa per il nuovo capo: che potrebbe essere, dopo decenni di tradizione meneghina, straniero.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA