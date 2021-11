Francesco Balzani

Si chiama sosta, ma sosta non è. Anzi. Da ieri è iniziato il nuovo giro del mondo da parte di oltre 100 giocatori della serie A sparsi in tutti i continenti tra qualificazioni al Mondiale e amichevoli. Un calendario esagerato di nuovi appuntamenti, viaggi lunghissimi e relativi rischi legati al Covid soprattutto in questo momento di ripresa della pandemia in molti luoghi del mondo. Incrociano le dita soprattutto le big del campionato che alla ripresa avranno un mese da Spartan Race tra coppe e campionato. Dopo la terza sosta in tre mesi, infatti, si riapre con Inter-Napoli, Lazio-Juventus e Fiorentina-Milan. In particolar modo la prima è una gara decisiva nella corsa scudetto, e a forte rischio assenze.

I nerazzurri hanno visto partire 14 giocatori di cui ben 5 sudamericani: Lautaro, Correa (impegnati in un delicatissimo Argentina-Brasile) Vecino, Vidal e Sanchez. Molti di loro torneranno solo il 19 novembre dopo due gare decisive per il Mondiale e a 24 ore dal match di San Siro. Pure Spalletti, però, non se la passa bene. Anche il Napoli ha 14 giocatori convocati tra cui gli africani Osimhen, Anguissa e Koulibaly. I primi due torneranno il 17. Turno favorevole per il Milan che va a Firenze con la Fiorentina. E anche qui i reduci dalle odissee imposte dalla Fifa non saranno pochi. Ben quindici i convocati milanisti. Spicca Ibra che torna con la Svezia. Preoccupano soprattutto i rischi legati al Covid visto che Pioli ha dovuto fare a meno (dopo l'ultima sosta) di Theo Hernandez, Giroud e Brahim Diaz. Le altre big non se la passano meglio. La Juventus ne vede convocati 14 tra cui Chiellini e Bonucci che hanno stretto i denti. Chi preoccupa di più sono i sudamericani Cuadrado, Dybala, Bentancur, Danilo e Alex Sandro. Anche loro torneranno solo a ridosso della sfida dell'Olimpico con la Lazio che tocca ferro per i suoi 8 convocati. L'Atalanta ne perde tredici di cui 5 azzurrini under 21. La Roma ha fatto tornare a casa Zaniolo, Vina e Pellegrini ma ne ha altri 12 sparsi per il globo tra cui le new entry Felix e Darboe. Poi Abraham che nell'ultima apparizione inglese aveva rimediato un infortunio alla caviglia. Se la passano leggermente meglio Lazio e Fiorentina che ne vedeno partire otto e sette.



Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA