Francesco Balzani

Si abbracceranno ancora, quasi 10 anni dopo. Luis Enrique il marziano e Daniele De Rossi da Ostia. Due anime gemelle della prima Roma americana, due nemici in una notte da sogno.

Quella di domani che vedrà la Spagna di Lucho e l'Italia del Mancio affrontarsi per aggiudicarsi la finale. Un volto conosciuto in Italia quello del ct spagnolo. Tanto per i suoi trascorsi da calciatore (chi non ricordo la sua faccia insanguinata nel 1994?) quanto per la sua parentesi a Trigoria. Marziano, un po' matto. Per qualcuno un genio.

Di sicuro per De Rossi: «Ho avuto tanti allenatori. Quello che però mi ha fatto innamorare è stato Luis Enrique». Eppure la sua storia italiana è durata meno di un anno. Iniziata con la scelta atipica di abitare a quasi 50 km da Trigoria e proseguita con i tablet in campo, i motivatori e quel modo di giocare in salsa tiki taka catalana che in pochi hanno capito. Giocatori compresi.

Di lui si era innamorato Baldini che aveva deciso di portarlo a Roma nonostante avesse allenato solo la squadra B del Barcellona. Una scelta fuori dagli schemi, un azzardo che non ripagò. Tante le figuracce e un 7° posto che nella capitale non si vedeva dal 1997. Il marziano era diventato lo stordito. Luis decise di lasciare la Roma rinunciando a un anno di stipendio da oltre 3 milioni. Eppure De Rossi lo considerava già allora un grande.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Luglio 2021, 05:01

