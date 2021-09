Francesco Balzani

Sboccia di nuovo la rosa Nicolò Zaniolo, ma escono fuori anche le spine. Tra i rovi del derby Mourinho ritrova la sua stella dopo mesi di calvario e qualche critica. Il classe '99 è stato il migliore contro la Lazio, ha sfiorato due volte il gol, si è procurato il rigore della speranza e sembra aver rotto il ghiaccio dopo mesi di difficoltà. Poi sono uscite le spine di un ragazzo ormai papà che a volte non riesce a trattenersi. I gestacci indirizzati verso la Tribuna Monte Mario non sono passati inosservati.

Zaniolo poco prima di prendere il tunnel che porta agli spogliatoi si è prima toccato gli attributi, quindi ha fatto le corna verso i tifosi laziali che lo insultavano. Un comportamento non da professionista, un video girato dall'attrice Anna Falchi e diventato virale in breve tempo. Un rapporto teso da tempo quello tra Nicolò è la tifoseria laziale che ha visto anche un brutto striscione nei suoi confronti esposto a Formello («Zaniolo come Rocca, lo zoppo di Roma») e gli insulti verso mamma Francesca. Ma questo (purtroppo) fa parte del gioco e non giustifica il gesto del talento che ora è a rischio squalifica. L'episodio, infatti, è stato visto e messo a referto dagli ispettori della procura federale.

A decidere sull'episodio sarà dunque il giudice sportivo di serie A che si esprimerà domani. La sanzione potrebbe essere una semplice multa, di avvertimento. Come a De Rossi per un gestaccio analogo in un derby del 2015. Ma Zaniolo rischia anche la squalifica di un turno e quindi di saltare l'Empoli prima della sosta. Come avvenuto in passato per il dito medio di Roberto Mancini ai tifosi milanisti nel 2016. Ieri Nicolò ha postato: «A testa altissima». Riferendosi alla bella prestazione che però rischia di essere rovinata dall'ennesima caduta fuori dal campo. Già in passato, infatti, Zaniolo ha fatto parlare di sè sia in Nazionale che con la Roma tra uscite social infelici, voci gossip e comportamenti al limite. Il giallorosso, tra l'altro, rischia di non essere convocato in azzurro per quel gesto che mal si sposa con il codice non scritto della Nazionale. Staremo a vedere.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA