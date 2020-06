Francesco Balzani

ROMA - Il Milan del post lockdown non si ferma più. Lo spareggio per l'Europa se lo prende Pioli grazie a un 2-0 meritato contro una Roma inguardabile almeno nella ripresa. Nel caldo asfissiante (33 gradi) di un San Siro deserto i rossoneri soffrono solo nei primi venti minuti quando Pellegrini e compagni vanno vicini al vantaggio in due occasioni mal sfruttate da Dzeko e Mkhitaryan. Dopo è solo Milan grazie ai cambi azzeccati della ripresa e a una forma fisica decisamente superiore rispetto alla squadra di Fonseca. Mirante si oppone due volte prima di capitolare sulla doppia conclusione di Rebic innescata da un retropassaggio suicida di Zappacosta e da una mezza rovesciata da Kessie respinta dal portiere romanista. La reazione dei giallorossi è praticamente nulla così il Milan decide di chiuderla sfruttando un altro errore (della coppia Diawara-Smalling) dal quale nasce il rigore guadagnato da Hernandez e realizzato in modo perfetto da Calhanoglu. Il turco è stato tra i migliori in campo. Come detto i tanti cambi sono stati ancora una volta decisivi. Fonseca li ha sbagliati tutti inserendo in un momento di basso ritmo giocatori non più sulla cresta dell'onda come Pastore o Perotti mentre Pioli è stato bravo a sfruttare la freschezza di Saelemaekers e Paqueta che hanno messo alle corde la Roma fino al knockout nel finale. La classifica ora sorride al tecnico emiliano che rivendica un futuro in rossonero nonostante l'accordo con Rangnick: il Milan è salito a 42 punti a -6 dai giallorossi e in scia del Napoli per un posto in Europa League e in attesa del gran ritorno di Ibrahimovic. «Da qui alla fine i cambi saranno importantissimi. Fa molto caldo, è impossibile giocare con gli stessi uomini tutte le partite. Oggi le sostituzioni ci hanno dato qualcosa in più, sono molto contento dell'atteggiamento di chi è entrato nella ripresa. Siamo stati squadra e abbiamo vinto meritatamente. Abbiamo avuto idee chiare, mantenendo compattezza. Ora recuperiamo energie fisiche e mentali», le parole di un Pioli raggiante. «Ora vogliamo continuare a vincere e non fermarci», quelle di Calhanoglu. Piange, invece, la Roma che vede allontanarsi all'orizzonte il treno Champions in attesa della chance europea di agosto contro il Siviglia e che contro l'Udinese non avrà gli squalificati Veretout e Pellegrini. Maldini, infine, nel prepartita ha assicurato: «Donnarumma è il miglior portiere del mondo, il Milan ha l'obbligo di provare a tenerlo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA