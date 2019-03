Francesco Balzani

ROMA - Il derby può segnare una stagione. Quello di sabato sera che la Roma ha straperso contro la Lazio potrebbe aver segnato definitivamente il destino di Di Francesco. La fiducia di squadra e società nei confronti del tecnico è ormai ai minimi termini e anche De Rossi a fine partita ha faticato a difendere il progetto tecnico. Qualche minuto dopo il 90° negli spogliatoi dell'Olimpico è andato in scena un summit terminato intorno all'una di notte e a cui hanno preso parte il vice presidente Baldissoni, l'ad Fienga, il ds Monchi Massara, Balzaretti, Totti oltre a Pallotta ovviamente tramite Skype.

La decisione è quella di confermare per l'ultima volta la fiducia a Di Francesco. Fino a mercoledì. A Porto, nel ritorno degli ottavi di Champions (si parte dal 2-1 per i giallorossi). La sconfitta nel derby, infatti, sta solo accelerando un processo che va avanti da mesi e che si è fatto più pesante dopo il 7-1 di Firenze in coppa Italia. Ieri mattina Di Francesco ha tenuto a rapporto la squadra e deciso di evitare il ritiro a Trigoria. Serve però una scossa. Di breve durata perché a giugno la Roma vorrebbe provare a portare uno tra Sarri e Gasperini. Insomma serve un traghettatore, e la scelta è ricaduta sul ct dell'Albania Cristian Panucci che conosce bene l'ambiente e si accontenterebbe di una breve avventura in serie A. Se ne era parlato a dicembr, ma ora il nome dell'ex terzino (8 stagioni in giallorosso) torna ad aleggiare su Trigoria, anche se restano tiepide le piste che portano a Sousa (che mercoledì incontrerà il Bordeaux) e Donadoni (che chiede un anno e mezzo di contratto). L'impegno con la nazionale albanese di Panucci non rappresenta un problema, il contratto scadrà a novembre e un gentlemen agreement permetterebbe alle parti di lasciarsi senza rancori.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA