Francesco Balzani

Nedved, Milik ma pure Joao Mario, Voeller o i tanti danesi del 1992. L'Europeo ha da sempre messo in vetrina e fatto schizzare il valore di tanti calciatori più o meno di livello. Non farà eccezione quello che andrà in scena da venerdì in giro per il Continente con un anno di ritardo causa Covid. Per questo molti club hanno rallentato le trattative di mercato nella speranza che il cartellino dei loro giocatori possa aumentare. Anche di quelli che oggi a molti di noi appaiono come semi-sconosciuti. Allo stesso tempo altri club cercando di chiudere prima del trampolino di lancio alcuni affari. E' il caso di Belotti, in scadenza nel 2022 e che scalpita per andare alla Roma. Cairo lo frena: Ora si goda l'Europeo. Fretta di Mou pure per lo svizzero Xhaka e il portoghese Rui Patricio. Altri due azzurri che potrebbero sfondare tra giugno e luglio sono Insigne e Raspadori. Si lecca i baffi il Sassuolo che punta a una maxiplusvalenza per il suo gioiello, trema invece il Napoli vista il contratto in scadenza nel 2022 per Lorenzo che può diventare la stella polare di Mancini. A quel punto sarebbe impossibile pretendere da lui la riduzione di stipendio chiesta da De Laurentiis. In cerca di offerte pure Donnarumma e Locatelli. Non solo Italia però. Perché di giovani in rampa di lancio ce ne sono parecchi pure fuori confine. Nella Svezia, ad esempio, gioca Alexander Isak bocciato dal Dortmund ed esploso in questa stagione in Spagna dove ha segnato 17 gol superando il record di Ibra. La Real Sociedad lo valuta già 40 milioni, ma attende l'Europeo per trattare coi tanti club alla porta. Discorso simile anche per l'olandese Gravenberch dell'Ajax su cui hanno gli occhi Chelsea e Liverpool. E per l'inglese Grealish dell'Aston Villa. Non ha bisogno di conferme il talento Pedri che a soli 18 anni si presenta come una stella della Spagna e potrebbe veder lievitare il suo cartellino a 100 milioni. Stesso discorso per Sancho (Inghilterra) o Havertz (Germania). L'Europeo può rappresentare un'ancora di salvezza pure per chi vuole liberarsi degli esuberi. Vedi il Napoli con il macedone Elmas, la Roma con Florenzi e Under, il Chelsea con Emerson Palmieri o l'Inter con Perisic.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Giugno 2021, 05:01

