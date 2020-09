Francesca Binfarè

Vasco Brondi, chiuso da un anno e mezzo il progetto Le Luci della Centrale Elettrica, torna al suo vero nome e porta a Milano il live Talismani per tempi incerti per la rassegna Cuori Impavidi a cura di Circolo Magnolia & Mi Ami (stasera ore 21, Tribune dell'Idroscalo, biglietti da 25,30). Il live si compone di canzoni, poesie, letture e riflessioni, con sonate per pianoforte, violoncello e chitarre distorte, e si snoda lungo uno spettacolo nato in questi ultimi mesi: «Ci sono momenti in cui l'arte più chiaramente può essere un anticorpo, le poesie degli oracoli, la filosofia un ulteriore sistema immunitario, le canzoni risvegliarci, la letteratura proteggerci», ha dichiarato Brondi.

La molla che l'ha spinto a organizzare questi live particolari, nonostante non avesse previsto di farlo, è stata «la bellezza delle proposte, la dimensione intima che in questo caso non è una mia richiesta strana ma una condizione necessaria, l'idea di queste sonate e la possibilità di condividere le cose che sto leggendo e di ritrovarsi dopo questo periodo assurdo, sono state un richiamo irresistibile».

Ad accompagnarlo Andrea Faccioli (chitarra), Daniela Savoldi (violoncello) e Angelo Trabace (pianoforte). In apertura Colombre & The Octopuses.

