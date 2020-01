Francesca Binfarè

Una grande festa punk-rock con la band di San Lorenzo di Parabiago (Milano) che ha fatto la storia di questo genere musicale in Italia, i Punkreas. Quello del 25 gennaio all'Alcatraz è un concerto speciale per la band, che festeggia i 30 anni di carriera. A suonare amici come i Modena City Ramblers, i Ministri, Ketty Passa, Auroro Borealo. È uno dei cinque Punkreas, il bassista Paletta, ad anticiparci qualcosa sulla serata.

Oltre che una grande festa, come sarà questo concerto?

«Intanto, un po' più lungo del solito. In un paio di ore ripercorreremo la nostra storia dal 1989 a oggi. Sarà un viaggio nel tempo e per farlo abbiamo invitato un po' di amici, come iO Zulù dei 99 Posse, Eva Poles dei Prozac+ e i nostri cuginetti, i Ministri».

Come sarà organizzato il live?

«Sarà diviso in due parti: nella prima canteremo i brani dal 1989 al 2000, nella seconda quelli dal 2000 ad oggi, compreso il nuovo singolo Sono vivo che si trova nella recente raccolta XXX 1989-2019: The Best. Inseriremo in alcuni punti degli audio dei telegiornali che inquadreranno il periodo storico in cui abbiamo scritto le canzoni che canteremo, come quelli sulla caduta del muro di Berlino o tangentopoli».

Canterete brani anche degli ospiti?

«Sì, canteremo con loro le nostre canzoni e li accompagneremo nei loro brani. La scaletta sarà variegata e particolare, e spazierà dai pezzi che non facevamo da tempo ma che sono per noi significativi ai nostri grandi successi. La cosa bella dei nostri concerti, che credo sia anche il motivo della nostra longevità, è il cambio generazionale nel pubblico: davanti oggi abbiamo i figli di chi iniziava a seguirci nel 1989, sarà bello far respirare loro quello che accadeva allora».

Discussioni tra voi per stabilire la scaletta?

«Qualcosa è rimasto fuori. Sulla maggior parte delle canzoni siamo stati d'accordo, su qualcuna ha prevalso la scelta della maggioranza».

