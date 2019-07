Francesca Binfaré

Stasera a Desio si balla con i Modena City Ramblers, gruppo nato nel 1991 con la voglia di suonare musica popolare irlandese. In 28 anni di carriera l'amore per il folk è rimasto, unito a un'inconfondibile attitudine rock che si esprime al meglio nei concerti. Il primo album è del 1993 e si intitola Combat folk, tuttora la definizione più calzante per la musica che propongono. A Desio i MCR ripercorreranno la loro carriera con una carrellata di successi.

Avete annunciato un live incendiario: cosa farete?

«Il nostro sarà un incendio di pace, come sempre muscolare e rock. Abbiamo l'energia di un gruppo di ventenni in corpi di 50, 60 anni. Magari a volte badiamo meno alla forma ma la sostanza c'è e non è molto diversa da quella dei concerti che facevamo nei primi anni '90».

Raccolti, del 1998, è il primo album live; in concerto portate un omaggio al ventennale del disco. In che cosa l'appuntamento di stasera sarà speciale?

«Abbiamo deciso di ricordare quel disco e i lunghi vent'anni passati come una folata estiva di vento omaggiando quel live. Lo abbiamo fatto registrando un album nuovo, Riaccolti, cioè accolti di nuovo. Abbiamo fatto una scaletta simile come sound - suoneremo strumenti acustici con piglio punk-rock, anche se abbiamo virato sull'elettrico da anni - ma diversa per le canzoni proposte. È forse una scelta un po' autoreferenziale ma la vediamo come un regalo per noi e per i nostri fan: quest'anno sono tornati a vederci gli appassionati della prima ora».

Spinti dall'onda emotiva del ricordo di Raccolti?

«Probabilmente sì, infatti un signore è arrivato a un concerto con un vecchissimo disco di Raccolti e con il nuovo Riaccolti».

Chi sono i vostri fan?

«Ci sono persone di una certa età ma anche giovani e giovanissimi, e per noi è sorprendente: ci inorgoglisce avere un pubblico transgenerazionale. Ai nostri live i ragazzi ballano, si divertono, ascoltano il nostro messaggio che è di fratellanza e cooperazione. Suonerà retorico ma noi ci crediamo. Poi parliamo di viaggi, e a 20 anni hai voglia di viaggiare e conoscere. I sogni dei giovani non cambiano mai».

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

