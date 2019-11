Francesca Binfarè

Sono un trio giovanissimo, fanno pop-rock e si presentano con un tutto esaurito a Milano per quello che è il loro primo vero tour. Si chiamano rovere, e hanno da poco pubblicato l'ep ultima stagione con canzoni fresche che parlano d'amore, vita, dubbi dalla prospettiva di tre venticinquenni.

rovere, scritto minuscolo, come i titoli di album e canzoni. Perché?

«Il nome non ci convinceva tanto ma quando lo abbiamo scritto in minuscolo ha acquisito fascino. La scusa filosofica è che la gente si fa grossa per farsi notare, noi ci facciamo piccoli. Ma è tutto un gioco. Ci chiamiamo così perché la nostra prima prova l'abbiamo fatta in zona Roveri, a Bologna».

Perché il titolo della vostra tournée è ultima stagione del tour?

«Ci sono stati molti litigi su quel del, fa ridere. Questo nome si collega al significato dell'ep, cioè chiudiamo questa pagina poi ci fermiamo a scrivere».

È il vostro primo vero tour?

«In primavera abbiamo aperto i live dei Pinguini Tattici Nucleari e poi partecipato a qualche festival. A luglio al Circolo Magnolia abbiamo avuto una data nostra. Questo tour è il primo in cui la gente compra un biglietto per vedere noi».

Magazzini Generali sold out: entusiasmo e un po' di ansia?

«Mai avremmo pensato di poterci suonare. L'ansia non c'è più di tanto, siamo riconoscenti. I Magazzini Generali sono bellissimi ma non ci sarà nulla di diverso dalle altre date, musica e qualche sketch comico. Forse a Milano ci sarà un ospite. In questa città il pubblico è più bello. Senza nulla togliere agli altri, qui le persone sono abituate ad andare ai concerti, sanno come divertirsi e far divertire chi sta sul palco».

riproduzione riservata ®

Giovedì 28 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA