Si intitola Come un animale il nuovo singolo dei Fast Animals and Slow Kids, per gli amici Fask, energica rock band umbra con base a Milano per la musica, che deve il suo nome a una gag della sitcom animata I Griffin. Nelle scorse settimane per promuovere quel singolo per le vie della città si è aggirato un lupo... o meglio una persona travestita che ha passeggiato qua e là, ripreso dal duo di registi Trilathera. E che ha avuto grande successo sui social.

Quando è stata scritta Come un animale?

«Dopo il prrimo lockdown, quando finalmente ci siamo potuti vedere. Il brano stila una lista di cose che ci accadono, che non ci piacciono ma che accettiamo, finché non scoppiamo e tiriamo fuori comportamenti istintivi e anche irrazionali. L'abbiamo scritta come monito, non vogliamo che ci appartenga questo reagire d'istinto. È un brano pensato per rimanere carichi, anzi per ricaricarci dopo un periodo di attesa: la musica ci ricorda le corse e le passeggiate in montagna che abbiamo fatto non appena è stato possibile».

Come mai il lupo come protagonista del video?

«Le reazioni irrazionali sono un po' come quelle degli animali. Volevamo evitare che la canzone risultasse troppo personale, è importante per noi dare un valore universale ai brani. Per farlo abbiamo scelto di utilizzare nel video un personaggio esterno a noi della band, che si può riempire come si vuole: dentro ci può essere chiunque, perché tutti possiamo vivere momenti di irrazionalità».

Il lupo ha passeggiato per Milano: ritornerà?

«Non lo sappiamo, magari apparirà con noi in un ipotetico futuro concerto o in sala prove. Per ora ha passeggiato in vari luoghi della città, dai Navigli a una qualsiasi fermata dell'autobus. Abbiamo fatto dei mini video usati sui social. Il lupo per ora non ha un nome ma ha un cellulare: ci ha fatto ascoltare i vocali su WhatsApp lasciati dai passanti che lo avevano riconosciuto prima ancora dell'uscita del video della canzone (il lupo era già sulla copertina del singolo ndr). Il nostro scopo era incuriosire».

A proposito di concerti, avete dovuto annullare un tour che comprendeva una data sold out all'Alcatraz: la recupererete?

«Quel tour del 2020 non è stato possibile riprogrammarlo. Di sicuro non appena si potrà torneremo live. Milano l'abbiamo vista e suonata in tutte le salse, dai locali più piccoli ai circoletti alle realtà più grandi. Abbiamo amato tutti i palchi, ognuno ci ha dato qualcosa. In città abbiamo uno zoccolo duro di persone che ci seguono con passione».

