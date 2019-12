Francesca Binfarè

Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava per la prima volta insieme domenica al Blue Note per il debutto del tour Cantautrici. Intrecciano i repertori (con qualche nuovo arrangiamento) e le canzoni da loro scritte per grandi interpreti. E poi jazz e ritmi del sud del mondo. Non è previsto nessun brano natalizio, come racconta Rossana Casale.

Possiamo considerarla la più milanese delle tre?

«Forse sì perché sono di formazione milanese, anche se non vivo più qui da anni. Insegnerò canto pop-rock al Conservatorio: mi fa tenerezza ripensare a me con i calzettoni che entravo nelle aule dove insegnerò».

Che cosa accomuna tre cantautrici così diverse?

«La stima e l'amicizia. L'idea era di suonare qualche volta insieme, poi abbiamo scritto un pezzo, quindi ne abbiamo scritti altri e adesso c'è un album che uscirà in primavera. Nel frattempo ci affacciamo ai live».

Che concerto proporrete?

«Incrociamo le nostre radici musicali molto diverse ma che alla base hanno gli stessi riferimenti culturali. Per esempio amiamo tutte tantissimo la bossa nova, i brasiliani e i poeti portoghesi. È un concerto con spazi per ognuna di noi da sola ma anche di grandi scambi, di duetti e di brani cantati in tre. Con noi suonano cinque musicisti straordinari che elevano il tutto. Sarà una serata di gioco perché siamo anche bambine quando siamo insieme, di parole importanti e di musica che vuole dire la sua. Il Blue Note non è più solo il tempio del jazz ma si è aperto a un pubblico misto ed è a queste persone che vogliamo arrivare, a chi sceglie di regalarsi una serata con tre donne che han tanto da offrire».

Farete qualche canzone natalizia?

«Per ora non sono previste, è un concerto dedicato alle cantautrici».

Ad aprire i vostri live ci saranno infatti sempre giovani cantautrici. Qui a Milano?

«Le Ginger Bender. Abbiamo tanto da raccontarci tra generazioni, ci rende orgogliose il fatto di poterle far conoscere. Sono nuove realtà che incontriamo nei viaggi, con l'insegnamento, nel nostro lavoro: ci siamo dette abbracciamo le donne».

