Rizzo ha dato il tocco femminile a Mai più, brano di Not Good a cui ha partecipato insieme al rapper Emis Killa. E lei, Rizzo (Alessandra Rizzo, 19 anni, molisana) è la nuova pupilla proprio di Killa: con la sua Hateful, palestra di talenti di cui si occupa attivamente, il rapper supporta gli artisti più promettenti.

Rizzo è una di loro: non fa rap, nonostante la parentesi di Mai più, ama il pop, l'elettronica e gli anni '80. Si è fatta conoscere con il suo primo brano Spaccherei, pubblicato alcuni mesi fa. Il suo nuovo singolo, Ora vai, arriva domani.

Ora vai è un invito ad allontanarsi dalla propria città per vivere i propri sogni. Il riferimento è autobiografico, alla sua Campobasso?

«Sì, metto sempre me stessa nelle mie canzoni. In quel momento avevo bisogno di parlarmi un po' per convincermi a trovare il coraggio di cambiare vita. Mi sono allontanata dalla città dove sono nata, Milano per la musica è un'altra cosa. Ormai ci abito da un po', ho già cambiato due case però adesso pare che abbia trovato quella giusta».

Intanto ha conosciuto Emis Killa.

«E il manager Zanna, nell'estate del 2020. Mi sono stati molto d'aiuto, dopo alcuni mesi mi sono trasferita qui per realizzare il mio sogno, ed è un po' quello che canto in Ora vai: mi sono chiesta Cosa diresti ad Alessandra per convincerla a trasferirsi?. A 18 anni non è stato semplice».

Ha avuto modo di conoscere la Milano della musica femminile?

«Sì, giusto l'altro giorno ho incontrato Gaia, Rochelle e un sacco di ragazze in gamba che hanno molto potenziale. Ci faremo valere ancora di più».



