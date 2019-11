Francesca Binfarè

Pranzo di famiglia è il primo disco tutto in italiano del cantautore toscano Andrea Biagioni, concorrente a X Factor 2016 e a Sanremo Giovani 2018. Chitarra e intimità sono la sua dimensione. Sabato Biagioni è a Casa Doc per un live set (via Cazzaniga, ore 19.30, ingresso libero).

Cosa rappresenta Pranzo di famiglia?

«Sono stato fortunato a crescere in una famiglia come ne vediamo nei film. Mi sono immaginato di sedermi a un tavolo e di raccontare cose che non ho mai detto, a famiglia e agli amici».

È semplice proporre al pubblico canzoni così personali?

«No, ma è liberatorio. In ogni brano ci sono momenti, persone fondamentali per la mia vita, o riflessioni».

Sarà un concerto intimo?

«E pieno di calore. Canzoni nude alla Bob Dylan e altre con diversi effetti. Porto questo live in giro per una ventina di date. Il modo in cui interpreto i brani ha una certa delicatezza, non sono capace di essere un rocker».

Il 24 gennaio torna a Milano, al Germi, locale di Manuel Agnelli, suo mentore a X Factor. Quanto è importante Milano?

«Milano è la città natale del progetto. Tornerò con la band, in trio. Intanto sto continuando a scrivere. A marzo un nuovo brano e poi la seconda parte del tour».

riproduzione riservata ®

Giovedì 21 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA