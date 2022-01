Francesca Binfarè

Piove ancora sulla scena urban milanese. Colpa dell'album del rapper Silent Bob (Edoardo Fontana, 33 anni, foto a sinistra) e del producer Sick Budd (Jacopo Majerna, 30 anni). Piove ancora, uscito a novembre, porta la firma del duo, di nuovo insieme dopo il successo di Piano B. Nel disco collaborazioni illustri come quella di Emis Killa, Speranza, Drast.

Com'è nato Piove ancora?

Silent Bob: «Inizialmente scrivevo pezzi e li buttavo via. Piano B è stato il mio primo successo, tra virgolette, poi è arrivato il lockdown e non abbiamo potuto fare live. Piove ancora descrive la tempesta che avevo dentro: era il titolo più appropriato per il disco».

Bob, lei viene dalla provincia: che rapporto ha con Milano?

«Vivo a Garlasco (Pv), che sta a 45 minuti da Milano, dove sono nato e dove ho vissuto, alla Barona, per tre anni poi mi sono trasferito in provincia. Ho iniziato a rifrequentare la città verso i 16, 17 anni, saltando la scuola: mi sembrava New York. Poi con Budd e l'etichetta Bullz Records qui ho trovato una seconda casa. Mi piace Milano, è il centro focale dove si fa la musica e dove io porto la mia, ma la provincia mi ispira molto».

Ci parla delle tre collaborazioni del disco?

Bob: «Speranza è un rapper di Caserta, ci siamo confrontati sui nostri beat. Emis Killa per me è un idolo. Mi ha fatto i complimenti per il mio primo disco, è stata una vittoria averlo in un brano. Con Drast abbiamo incrociato i nostri mondi un po' differenti».

Avete live in vista?

Sick Budd: «Sì, ma la pandemia ci ha insegnato l'imprevedibilità, quindi diciamo che questa è una semi certezza».

Sick Budd, lei che ha uno studio di registrazione come vede il mondo del rap milanese?

«Il rap è un genere che sforna artisti ogni giorno, dal mio studio passano nuove realtà, difficile stare dietro a tutti».



