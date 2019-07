Francesca Binfarè

Per chi ama quella Milano che tanto bene sapeva cantare Enzo Jannacci, l'appuntamento è lunedì alla Balera dell'Ortica. Il figlio Paolo canta le sue canzoni nella serata di beneficenza In concerto con Enzo, per gli Empori della Solidarietà di Caritas Ambrosiana e Ricetta QuBì.

È la prima volta che interpreta le canzoni di suo padre in balera?

«Sì, e lo farò in una bella occasione. A Milano c'è chi vuole dare una carezza a qualcuno».

Suonerà con la sua band, con cui fa jazz?

«Sì, con Stefano Bagnoli, Marco Ricci e Daniele Moretto. Sono la band storica di mio padre, fratelli con cui potrei lavorare bendato».

Cosa suonerete?

«Siamo partiti dalla vecchia scaletta che avevo fatto con papà e ho aggiunto canzoni sue che mi sono sempre piaciute, ma che lui non voleva fare. Ci sarà Faceva il palo, che cita proprio l'Ortica».

Che rapporto aveva suo padre con l'Ortica?

«Faceva parte dei suoi giri di bambino, anche durante la guerra quando andava a vivere avventure in periferia».

Come ricorda la generosità di suo padre?

«Generosità da un punto di vista medico, più che altro. Per lui questa vocazione era importantissima, non si tirava mai indietro con i suoi pazienti».

La generosità di Milano, proverbiale, c'è ancora?

«Sì, c'è. A volte si nasconde in fondo al tram ma non è mai andata via».

Quale fra le canzoni di suo padre ama di più?

«È Musical, il primo brano in scaletta. Lui pensava non fosse giusta per il live perché se le cose non piacevano subito al pubblico diceva non facciamole più. Ma questa canzone è grande per musica, testo, arrangiamento, ha dentro una storia legata alla fabbrica e all'amore. C'è tutto Jannacci».

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA