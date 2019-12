Francesca Binfarè

Nata a Tel Aviv da una famiglia di ebrei yemeniti, cresciuta a New York, da sempre Noa è impegnata a promuovere la pace, missione che porta avanti anche partecipando alla rassegna La musica dei cieli. Stasera alla chiesa del Carmine presenta il suo ultimo album Letters to Bach: 11 brani del grande compositore con le parole scritte da lei.

Quando ha scoperto la bellezza della musica di Bach?

«Da bambina, ma è stato solo da adulta che ho iniziato a capirne veramente la genialità».

Com'è nata l'idea di Letters to Bach?

«Ho sempre detto ai miei figli che la cosa migliore che potesse capitare loro era la noia. Dalla noia nascono grandi idee. Mi era stato chiesto di cantare sulla musica di Bach per un concerto speciale. L'ho fatto, è stata una sfida ma mi sono annoiata in fretta di cantare dabada. Allora ho pensato perché Bach vuole che io faccia questa cosa? La sua musica è già grandiosa!. Così mi è nata l'idea di scrivere delle parole, ho pensato fosse interessante e originale».

Bach per quali altri motivi?

«È il maestro della polifonia, cioè dell'arte di far convivere due voci distinte e individuali in pace: di cosa ha bisogno il mondo di più di questo? Cantare Bach è la mia dichiarazione contro gli attacchi alla meritocrazia, contro le false notizie e tutto ciò che è finto, di plastica; è la mia dichiarazione in lode della bellezza, del merito, della qualità e della maestria, in lode della polifonia. Nei testi parlo di politica, tecnologia, religione, adolescenza, riscaldamento globale e inquinamento, amore e divertimento. Queste lettere sono un modo di collegare il maestro al mondo di oggi e di comunicare con lui attraverso le generazioni, abbattendo i muri del tempo, dello spazio, della lingua e della cultura».

Cosa canterà stasera alla chiesa del Carmine?

«Con me e il chitarrista Gil Dor ci sarà una grande violoncellista, Hila Karni. Proporremo alcune delle nostre canzoni più famose e daremo ampio spazio a Letters to Bach. Hila suonerà tre brani tratti dallo straordinario repertorio sempre di Bach. Però, per capire come sarà davvero questa serata vi invito con amore a partecipare».

