Francesca Binfarè

Musica strumentale ispirata ai film di qualche decennio fa, che proietta il pubblico dentro un affascinante immaginario cinematografico. È quello che da anni fanno i Calibro 35, che riproporranno la loro magia all'interno della rassegna Estate Sforzesca al Castello (domani ore 21,30; ingresso 15 euro più prevendita, 18 euro in cassa). Tommaso Colliva, uno dei cinque Calibro 35, ci racconta le suggestioni del concerto milanese.

È da febbraio che non suonate a Milano: com'è il ritorno?

«Abbiamo fatto sei o sette concerti in estate, portando in giro il live in maniera più snella. Volevamo proporre esattamente quello che è il nostro concerto, e ci siamo riusciti: non è rimaneggiato, né in versione acustica. Presentare il nostro live così com'è pensiamo sia la cosa più importante, in questo momento».

Avete però dovuto ripensare le presenze sul palco?

«Non ci saranno ospiti. Invece di fare cose speciali noi cerchiamo di fare cose normali. Crediamo sia importante perché in questi mesi la normalità è diventata eccezionale, e ci siamo accorti di quanto ci manchi».

Non vi snaturate, ma il Covid cosa vi impone?

«I live sono per un pubblico seduto. Noi possiamo modulare la nostra musica per essere comunque divertente e coinvolgente, anche se non ci si può muovere. Il Covid ci ha fatto rivalutare alcuni aspetti, abbiamo declinato qualcosa in maniera diversa e trovato soluzioni comunque interessanti. Per il resto, Calibro è una band che suona tutto dal vivo, non ci sono trucchi».

Che serata vi aspettate?

«Nei live estivi abbiamo trovato persone rispettose delle regole. La musica dal vivo si può fare con le dovute accortezze anche adesso, non facciamoci l'idea che le cose siano per forza meno belle».

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Settembre 2020, 05:01

