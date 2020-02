Francesca Binfarè

Milano, una città in cui divertirsi in compagnia è al momento impossibile. L'ordinanza sul coronavirus che chiude tutti gli spazi che abitualmente si frequentano nel tempo libero per eventi, film, concerti e qualunque altra iniziativa ludica o culturale, costringe le persone a inventarsi soluzioni alternative per evadere dall'emergenza.

Gli spettacoli e le manifestazioni di qualunque genere sono tutti rinviati o cancellati, appunto non per scelta delle singole realtà ma per l'ordinanza emanata che coinvolge tutti, un fatto che solo qualche giorno fa sarebbe stato impensabile. Perfino un'istituzione come il Teatro alla Scala, praticamente sempre aperta dal 1778 e certamente mai fermata da un virus, già nel primo pomeriggio di ieri aveva comunicato tramite la sua pagina Facebook che «in relazione all'evolversi della diffusione del Coronavirus le rappresentazioni sono sospese», a titolo cautelativo. Stasera avrebbe dovuto essere protagonista Maurizio Pollini con il suo pianoforte, domani l'opera Il turco in Italia di Giochino Rossini.

Di maschere, intese quelle di carnevale, si deve fare a meno: niente festeggiamenti il martedì grasso e nei giorni seguenti. Anche Radio Deejay ha annullato la sua festa mascherata Super follow Deejay the party, a tema anni '80, fissata all'Alcatraz per martedì. Un post di Linus aveva annunciato già da sabato che la scelta, anche se presa a malincuore, era quella di privilegiare la salute di tutti.

La musica dal vivo risente allo stesso modo della sospensione delle attività. Tra i tanti che non potranno esibirsi c'è Angelo Branduardi, che stasera avrebbe dovuto portare al Teatro Dal Verme il suo nuovo concerto dedicato alla musica della Santa Hildegard von Bingen, Francesca Michielin che avrebbe dovuto cantare il 27 febbraio al Serraglio e la rapper Leslie al Gate nella stessa data. Niente concerto neanche per la rivelazione di Sanremo, i Pinguini Tattici Nucleari. Il 29 febbraio il Forum di Assago avrebbe dovuto essere tutto per loro, lo sarà in futuro. Nemmeno passare un pomeriggio al cinema è un'opzione (tutti chiusi), i popcorn dobbiamo prepararceli in casa. Platee vuote anche nei teatri, dal Piccolo al Carcano, nessuno escluso. Anche la moda con il suo importante indotto economico ha detto in parte stop: ieri Giorgio Armani e Laura Biagiotti hanno scelto di presentare le collezioni a porte chiuse per rispetto verso il pubblico. Moncler ha annullato l'apertura al pubblico di Moncler Genius 2020, le nuove collezioni con le collaborazioni di stilisti che rivisitano il celebre piumino, prevista per ieri all'ex Macello.

Rimandati gli appuntamenti con le fiere a partire da Myplant & Garden, il più grande salone professionale del verde in Italia che slitta dal 26 febbraio al prossimo settembre, così come è rimandata tra maggio e giugno la fiera dell'ottica e dell'occhiale Mido.

