Milano parla piano è il secondo disco del cantautore romano Wrongonyou (Marco Zitelli) dopo Rebirth, interamente in inglese. Un album metropolitano, milanese, tutto in italiano, con una richiesta: Milano, rallenta. Almeno ogni tanto.

I suoi brani più noti, come Killer che è nella colonna sonora della serie Baby, sono in inglese. Come mai è passato all'italiano?

«Dopo aver scritto una trentina di canzoni nuove in inglese mi sono accorto che non le sentivo mie».

Perché?

«Avevo perso un po' di spontaneità quindi ho ricominciato a scrivere di pancia. Ho capito che l'inglese era un filtro che mi proteggeva da quello che volevo dire. Mi sono detto facciamo i grandi. Sono io è il primo brano che ho scritto in italiano una sfida ma non è nel disco».

Come mai non c'è?

«Perché Sono io non ero io. Dopo quel brano ho preso Mi sbaglio da un po', che era in inglese, e con Zibba l'abbiamo trasformata. È nata un anno fa, quando ho iniziato a passare un po' di tempo a Milano».

Dove oggi vive. Il cambio di lingua dipende dalla città?

«No, anche se vivessi altrove scriverei in italiano».

Perché il disco e una canzone si intitolano Milano parla piano?

«Perché è la richiesta alla città di farmi un favore: per una notte le chiedo di calmarsi perché io devo risolvere una questione, che è una storia d'amore non semplice».

Lei viveva in campagna ai Castelli romani, la città è troppo frenetica?

«La città per la prima volta la vivo qui. Sento l'energia di Milano e mi ha influenzato nella scrittura, però c'è troppa frenesia. Vi manca un po' di romanità: la sigaretta deve durare dieci minuti, il caffè è una pausa non uno sprint».

A Milano vive bene?

«Di brutto. Da quando ci abito ho conosciuto pochi milanesi doc e tante persone di passaggio, che vengono qui a realizzare un sogno. Anche io mi ci metto in mezzo. La città mi ha aiutato, prima ero più lento e pigro».

Luoghi preferiti?

«I giardini Montanelli e il kebabbaro sotto casa: mi saluta tutti i giorni».

Martedì 15 Ottobre 2019, 05:01

